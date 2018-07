Marcelo Neri é nomeado ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos

Neri assume a pasta no lugar do peemedebista Moreira Franco, que foi transferido para a Secretaria de Aviação Civil (SAC), no lugar de Wagner Bittencourt, como parte da reforma ministerial iniciada por Dilma na semana passada.

Ele também assumirá interinamente a secretaria-executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), da qual já foi membro e integrante do Conselho Gestor, eleito pelos demais conselheiros.

Ex-economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV), Neri assumiu a presidência do Ipea em 12 de setembro de 2012.

(Texto de Bruno Marfinati)