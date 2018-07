Marcelo se diz tranquilo após gol contra: 'acontece com quem está jogando' Autor do primeiro gol contra da seleção brasileira na história das Copas do Mundo, o lateral-esquerdo Marcelo procurou mostrar tranquilidade após o lance, afirmando que incidentes como o da partida entre Brasil e Croácia nesta quinta-feira, na abertura do Mundial, são normais e acontecem "com quem está jogando".