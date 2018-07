Marceneiro salva dois idosos em lagoa de Tietê

Cristiano pulou na água e nadou até o carro. "O vidro do lado do motorista estava aberto pela metade e a água enchia a parte interna. Eles não conseguiriam sair sem ajuda", afirmou. Conforme o relato do marceneiro, o homem que dirigia o carro ficou com o pé enroscado entre os pedais do freio e da embreagem. Ele precisou puxá-lo com força. "Quando consegui tirá-lo do carro, levei-o até a margem e voltei para apegar o outro senhor." O homem que ocupava o banco do passageiro estava apavorado, pois não sabia nadar.

O veículo já estava praticamente coberto pela água, só com o teto para fora. Cristiano conseguiu abrir a porta e o resgatou. "Ele só bebeu um pouco de água", disse. O Corpo de Bombeiros, chamado por outras pessoas que estavam nas imediações, levou os dois idosos para o pronto-socorro da Santa Casa. Eles foram atendidos, medicados e, no início da tarde, tiveram alta.

O marceneiro foi tratado como herói pelos moradores do bairro. Ele afirmou que o salvamento foi obra da "providência divina", pois no domingo ele não iria trabalhar. "Eu moro em Capivari e viajo todo dia para Tietê. Hoje deveria estar de folga, mas resolvi viajar para adiantar um serviço que tem data para a entrega", explicou. Ele disse que sentiu uma "sensação boa" por ter ajudado os dois idosos. "Eles poderiam ter morrido afogados", disse.