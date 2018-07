Marcha contra maconha reúne 800 pessoas em SP Cerca de 800 pessoas se reuniam no final desta manhã no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, para participar da caminhada nacional contra a liberação da maconha e pela vida, segundo informações da Polícia Militar. Por volta do meio-dia, o grupo seguia em direção à Assembleia Legislativa de São Paulo, na região do parque do Ibirapuera, caminhando pela Avenida Paulista até a Rua Pamplona, seguindo depois pela Avenida Brigadeiro Luis Antonio e Rua Manoel da Nóbrega. No local, estão previstas apresentações musicais durante a tarde.