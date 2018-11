Marcha contra presídio é 'demagógica', diz secretário de SP O secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira Filho, considerou "demagógica" a marcha do prefeito de Porto Feliz, Claudio Maffei (PT), a São Paulo, para protestar contra a instalação de uma penitenciária da cidade. A caminhada de 125 quilômetros foi iniciada ontem. Segundo o secretário, o prefeito usa falsos argumentos para constranger o governo, pois a unidade a ser construída em Porto Feliz é um Centro de Progressão Penitenciária (CPP) considerado modelo no Estado.