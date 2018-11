Marcha da Liberdade é liberada e reúne 2 mil em SP

A polícia faz um cordão de isolamento para permitir a realização da marcha e está monitorando o trânsito na via. A concentração para o ato começou por volta das 13h30 e, agora, os participantes seguirão pela Avenida Paulista e pela Rua da Consolação, até a Praça da República, no centro da cidade.

Segundo Juliana Machado, uma das organizadoras, houve negociação com a Polícia Militar para que, mesmo com a proibição judicial, a manifestação ocorresse. A condição imposta é que não haja menção à liberalização da maconha. No fim de semana passado, a PM entrou em confronto com manifestantes que participavam da Marcha da Maconha.

Na concentração, manifestantes distribuíam flores para pessoas que passavam pelo local e também para policiais. Em nota divulgada mais cedo, os organizadores do protesto afirmavam que a marcha iria ocorrer mesmo com a proibição judicial imposta ontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A decisão do Tribunal tem como base o mesmo argumento que proibiu a Marcha da Maconha: a apologia às drogas e ao crime.