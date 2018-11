Marcha da Liberdade em SP não vai mencionar maconha

A assessoria de imprensa da PM disse não saber de tal negociação e que a informação é de que a marcha continua proibida. Os policiais fizeram um cordão de isolamento no vão do Masp para separar os manifestantes da calçada. No fim de semana passado, a PM entrou em confronto com manifestantes que participavam da Marcha da Maconha.

De acordo com Juliana, cerca de mil pessoas já estão hoje no local. Em um vídeo transmitido ao vivo pela internet (http://casa.foradoeixo.org.br/aovivo/), manifestantes distribuíam flores para pessoas que passavam pelo local e para policiais. Juliana afirma que o clima no local é "muito bom".

Em nota divulgada mais cedo, os organizadores do protesto afirmavam que a marcha iria ocorrer mesmo com a proibição judicial imposta ontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A decisão do Tribunal tem como base o mesmo argumento que proibiu a Marcha da Maconha: a apologia às drogas e ao crime.