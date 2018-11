Marcha da Maconha foi pacífica em Porto Alegre Cerca de 200 pessoas participaram hoje da Marcha da Maconha de Porto Alegre. O grupo se reuniu no Parque Farroupilha e fez algumas apresentações artísticas. Não houve incidentes. Os manifestantes chamaram a atenção do público para a questão da legalização do consumo da maconha propondo que a sociedade e as autoridades ampliem o debate sobre o tema.