Marcha da Maconha quer arrecadar R$ 15 mil A Marcha da Maconha de São Paulo, movimento que defende a legalização da erva, lançou uma campanha de arrecadação de recursos por meio da internet para conseguir R$ 15 mil até o dia 1 de maio. O dinheiro será utilizado para a divulgação da Marcha, que será realizada no dia 19 de maio, com saída prevista do Masp, na avenida Paulista. Haverá ainda debate sobre a descriminalização das drogas. O movimento foi realizado em 20 cidades no ano passado.