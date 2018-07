Marcha da Maconha reúne três mil em São Paulo Cerca de três mil pessoas participam da Marcha da Maconha e descem a Rua Augusta, no sentido Centro, na tarde deste sábado, 26, em São Paulo. A via está completamente interditada. O trajeto previsto passa pela Augusta e Consolação, terminando na Praça Roosevelt. O grupo, que se concentrou por uma hora no vão livre do Masp, deu início ao ato por volta das 16h30. Até agora, o protesto segue tranquilo. A Polícia Militar acompanha a manifestação de longe, apenas interditando a rua.