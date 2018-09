'Marcha da Vitória' no Egito será teste para militares

A dimensão da marcha, na qual também serão lembradas as 365 pessoas que morreram nos 18 dias do levante popular que abalou o Oriente Médio, será uma demonstração do poder do povo egípcio, bem como do sentimento da nação sobre o processo de transição para um regime de governo civil.

Num momento em que os militares enfrentam exigências como a de libertação de presos políticos e remoção do estado de emergência, depois de dissolverem o Parlamento e suspenderem a Constituição, todos os olhos também estarão voltados para o modo como o Conselho Superior Militar policiará a manifestação.

"Nós concordamos com que o Exército fixasse as normas para as celebrações de hoje", disse Ahmed Naguib, um membro de coordenação de uma coalizão de jovens e grupos políticos pró-democracia.

(Por Marwa Awad e Dina Zayed)