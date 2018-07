Marcha das Margaridas deve reunir 100 mil em Brasília A 4ª edição da Marcha das Margaridas será realizada nos próximos dias 16 e 17, no Parque da Cidade, em Brasília, e espera reunir cerca de 100 mil mulheres trabalhadoras.Neste ano, as participantes seguirão em marcha com o lema "Desenvolvimento Sustentável com Justiça, Autonomia, Igualdade e Liberdade". De acordo com a coordenação do evento, as pautas de reivindicações entregues ao governo no dia 13 de julho partem da constatação de que a pobreza, desigualdade, opressão e violência predominam entre as trabalhadoras do campo e da floresta.