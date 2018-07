Marcha das Vadias deve ocorrer em 21 cidades do País A Marcha das Vadias, protesto contra todo tipo de violência contra as mulheres, ocorre neste sábado em ao menos 21 cidades do País. Em São Paulo, o movimento deve começar às 13 horas, com concentração na Praça do Ciclista, na região da Avenida Paulista.