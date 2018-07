Marcha das Vadias reuniu 1,5 mil pessoas no Rio Enquanto milhões de peregrinos participavam de eventos da Jornada Mundial da Juventude, hoje à tarde, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, cerca de 1.500 pessoas promoveram no mesmo lugar a Marcha das Vadias, ato de protesto contra a grande incidência de estupros no Brasil e pelo direito da mulher de usar o próprio corpo como quiser. Outro alvo do protesto foi o governador Sérgio Cabral (PMDB), que tem sido motivo constante de manifestações.