Marcha para Jesus contará com mais de 200 PMs

A saída está marcada a partir da estação Tiradentes do Metrô, e seguirá até a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, na zona norte. No ano passado, a marcha reuniu mais de 1 milhão de pessoas, segundo a PM.

No total, 283 policiais militares farão o policiamento ao longo do trajeto. Eles irão utilizar 24 viaturas da Força Tática e 16 motos das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam).

Os policiais fazem, também, um trabalho de orientação, recomendando aos pais que coloquem cartões de identificação nas crianças, com nome do responsável, endereço e telefone, para facilitar a localização.

Bloqueios

Para a viabilização do evento, haverá alterações no tráfego nas regiões central e norte da cidade. Desde as 6h de hoje, a pista local da Avenida Tiradentes, entre a Avenida do Estado e o Túnel Tom Jobim, sentido Aeroporto, foi bloqueada. Também foi bloqueada, desde as 9h, a pista expressa da Avenida Tiradentes para o desenvolvimento da marcha. A previsão era de que às 9h30 o trânsito da pista central da Avenida Santos Dumont em direção à Praça Campo de Bagatelle, próximo ao Terminal Armênia, seria desviado para a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna.

Das 10h às 14h, o terminal Armênia será desativado, e as linhas de ônibus serão desviadas para a Ponte Vila Guilherme, seguindo pela Avenida Bom Jardim, ruas Araguaia, Canindé, Olarias, Pedro Vicente e Avenida Cruzeiro do Sul; Das 9h30 às 15h, será bloqueado também o trecho da Avenida Olavo Fontoura entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Professor Milton Rodrigues.

Alternativas

O tráfego, no sentido sul, será desviado para a Avenida Braz Leme, seguindo em direção à região central da cidade pelas avenidas Rudge, Rio Branco e Rótula Central, dando continuidade para a região sul pelas avenidas Abraão Ribeiro e Pacaembu.

Os veículos que têm como destino a região norte devem seguir pela pista local do eixo até a Avenida Tiradentes, Rua Pedro Vicente e Avenida Cruzeiro do Sul.