Marcha para Jesus espera reunir 4 milhões na 5ª em SP Integrantes de igrejas evangélicas encontram-se quinta-feira, em São Paulo, para o maior evento gospel a céu aberto do mundo - a Marcha para Jesus. Segundo a assessoria da Igreja Renascer em Cristo, organizadora do evento, são esperados mais de 4 milhões de fiéis para a marcha. Em 2007, o evento reuniu cerca de 3 milhões de evangélicos. A caminhada sairá das Estações Luz e Tiradentes do Metrô, às 10 horas. A partir das 14 horas, será feita uma concentração na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde acontecerão shows de 34 bandas gospel, como Oficina G3, Resgate, Militantes e RM6. O evento tem horário de encerramento marcado para às 20 horas.