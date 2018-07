Marcha para Jesus gera 28 km de congestionamento em SP

O deputado Marco Feliciano (PSC), pastor e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, participa do evento. Em sua conta no Twitter, o congressista publicou foto em que aparece usando uma camiseta com a mensagem "Eu represento vocês".

A Marcha começou oficialmente às 10h, mas a concentração na Estação Luz do Metrô teve início antes. A marcha segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte, onde serão realizados shows de música gospel.

Trânsito

O evento, voltado para fiéis de igrejas evangélicas, está exigindo monitoramento especial do trânsito pela CET. A orientação é para que o motorista que não participará do ato evite a região das Avenidas Tiradentes e Santos Dumont, que fazem ligação entre o centro e a zona norte da capital.

Desde a noite de sexta-feira, 28, a CET montou cinco bloqueios ao trânsito, que deverão ser desmontados apenas na madrugada do domingo, 30. O Terminal Armênia ficará desativado neste sábado até às 14h. Veja a seguir os locais onde o trânsito foi bloqueado.

- Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, tem sua pista local interditada entre a Rua dos Bandeirantes e a Rua Mauá; e também da pista expressa, entre a Avenida do Estado e o Túnel Tom Jobim;

- A pista central da Avenida Santos Dumont, sentido Praça Campos de Bagatelle, tem seu trânsito desviado para a pista local em direção à Marginal Tietê (sentido Ayrton Senna);

- O tráfego no sentido Norte-Sul será desviado pela Avenida Brás Leme, seguindo pelas avenidas Rudge, Rio Branco e Rótula Central, ou para quem se destina à Zona Sul, pelas avenidas Abraão Ribeiro e Pacaembu; No sentido Sul-Norte, o motorista deve seguir pela pista local do eixo, até a Avenida Tiradentes, Rua Pedro Vicente e Avenida Cruzeiro do Sul;

- O Terminal Armênia está desativado e as linhas de ônibus estão sendo desviadas para a Ponte da Vila Guilherme, seguindo pela Avenida Bom Jardim, ruas Araguaia, Canindé, Olarias e Pedro Vicente, e Avenida Cruzeiro do Sul;

- A Praça Heróis da FEB e a Avenida Santos Dumont, em ambos os sentidos, estão bloqueadas até a Praça Campo de Bagatelle; a Avenida Olavo Fontoura, entre a Praça Campo de Bagatelle e Rua Professor Milton Rodrigues, também estará fechada até às 15h00 deste sábado.