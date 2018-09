Marcha para Jesus reúne 2 milhões de pessoas em SP

No palco montado no local, foram realizadas vários shows. O último terminou às 21h30, quando o público estimado era de 200 mil pessoas. Não houve nenhuma ocorrência grave, informou a PM.

Com uma oração do apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, a marcha começou às 10h, em frente à Estação Tiradentes. De lá, os fiéis seguiram por duas horas até perto do Campo de Marte.

Muitas crianças fizeram o trajeto. A organização da marcha montou para elas o trio elétrico Kids. A atração era a apresentadora do programa Bom Dia & Cia, do SBT, Priscilla Alcântara.

O trio principal da Marcha foi comandado pela bispa Sônia Hernandes e pelo apóstolo Estevam Hernandes. Para o público, eram lançadas palmilhas da oração, nas quais os fiéis deveriam escrever pedidos a Cristo. Ao lado deles, celebridades como a pastora Caroline Celico, mulher do jogador Kaká, e a cantora Sula Miranda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.