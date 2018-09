Marcha para Jesus reúne 2 milhões

Multidão. Fiéis seguem trio elétrico em evento religioso realizado na zona norte de São Paulo; não foram registrados incidentes, de acordo com a PM

Cerca de 2 milhões de pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram ontem da 18ª edição da Marcha para Jesus. A maioria estava vestida de verde e amarelo. Entre orações e apresentações de música gospel, a multidão acompanhou 14 trios elétricos do Metrô Tiradentes até a Praça Heróis da FEB, na zona norte da capital.

No palco montado no local, foram realizadas vários shows. O último terminou às 21h30, quando o público estimado era de 200 mil pessoas. Não houve nenhuma ocorrência grave, informou a PM.

Com uma oração do apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, a marcha começou às 10h, em frente à Estação Tiradentes. De lá, os fiéis seguiram por duas horas até perto do Campo de Marte.

Muitas crianças fizeram o trajeto. A organização da marcha montou para elas o trio elétrico Kids. A atração era a apresentadora do programa Bom Dia & Cia, do SBT, Priscilla Alcântara.

"Apesar do calor, nós estamos nos divertindo muito, graças a Deus", disse Elizabeth Soares, de 58 anos, enquanto assistia à apresentação com os dois netos.

Até bebês de colo acompanhavam os pais no evento. O mecânico Mário Sérgio da Silva participou da Marcha com a mulher e o filho de dez meses para "ser agraciado pelo Senhor".

O trio principal da Marcha foi comandado pela bispa Sônia Hernandes e pelo apóstolo Estevam Hernandes. Para o público, eram lançadas palmilhas da oração, nas quais os fiéis deveriam escrever pedidos a Cristo. Ao lado deles, celebridades como a pastora Caroline Celico, mulher do jogador Kaká, e a cantora Sula Miranda.

A bispa acenava frequentemente para a multidão, com gestos em forma de coração. Com o mesmo sinal, a plateia retribuía. Durante o trajeto, os evangélicos tentavam chegar perto do trio elétrico comandado pelo casal Hernandes.

Leonardo Carlos da Silva, com cinco parentes, tentava acompanhar a multidão. "Está dando muito trabalho conseguir andar no meio dessa gente toda", disse. Durante o percurso, os organizadores do evento frisavam a importância da Marcha que, de acordo com eles, reuniu 5 milhões de pessoas.

Críticas. Em resposta indireta às críticas e processos respondidos pelos líderes da igreja, Hernandes disse: "Nós somos a igreja, sem marca, sem mancha e sem rugas. Nós somos a igreja."

Projeção para 2010

8,1%

dos brasileiros são protestantes tradicionais - como batistas, anglicanos e presbiterianos, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

18,3%

são evangélicos pentecostais - como os fiéis da Congregação Cristã e da Deus é Amor - e neopentecostais - como os da Renascer em Cristo e da Universal do Reino de Deus