Marcha para Jesus reúne multidão de fiéis em SP Uma multidão de fiéis participa da Marcha para Jesus, organizada pela Igreja Renascer em Cristo, nesta quinta-feira, 3, na capital de São Paulo. O evento teve início por volta das 10 horas, com os participantes, junto com vários trios elétricos, saindo em caminhada da estação Tiradentes do Metrô, na região central da cidade, até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, na zona norte.