Marcha para Jesus reúne multidão em São Paulo

A Polícia Militar estimou o público em 1 milhão, mas considerou apenas as pessoas concentradas na Praça Heróis da FEB, na zona norte. Foi lá o ponto final da marcha, que começou às 10 horas na Praça da Luz e percorreu 4 quilômetros. No trajeto, a multidão se apertava para seguir os trios elétricos que tocavam música gospel.

Indagado sobre sua posição em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a união estável entre casais homossexuais, o presidente do evento, Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer, não quis responder. "Cada um é livre para expressar sua opinião, mas este não é um evento político."

No meio do público, a estudante de publicidade Laís Fernandes, que veio com o namorado e dois amigos de São José dos Campos, também não quis opinar. "Olha, só falam desse assunto, mas a minha reclamação é outra. Onde é que está o Kaká? Não me diga que ele não vem..."

O jogador não foi. Estrela do evento no ano passado, ele se desligou da Renascer. "O Kaká é uma grande personalidade. Neste ano nós temos alguns jogadores, como o Júlio César, do Corinthians, mas a grande estrela é Jesus", disse Hernandes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.