Marcha para Jesus reúne multidão

Mais de mil ônibus trouxeram fiéis evangélicos do País todo para participar da Marcha para Jesus, evento que coincide com a celebração católica de Corpus Christi. "Vim de Feira de Santana, na Bahia. Saí faz três dias de lá e viajei esse tempo todo. Mas valeu a pena. Vou ver muitos cantores de que gosto", disse o comerciante Francisco Abelardo Souza, de 23 anos.

O evento reuniu ontem cerca de 5 milhões de pessoas, segundo estimativa dos organizadores. A Polícia Militar estimou o público em 1 milhão, mas considerou apenas as pessoas concentradas da praça Heróis da FEB, na zona norte de São Paulo.

Foi lá o ponto final da marcha, que começou às 10 horas na Praça da Luz e percorreu 4 quilômetros. No trajeto, a multidão se apertava para seguir os trios elétricos que tocavam música gospel. Nas solas dos calçados, cada um dos fiéis levava seu pedido de benção.

Polêmica. Indagado sobre sua posição em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a união estável entre casais homossexuais, o presidente do evento, Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer, não quis responder. "Cada um é livre para expressar sua opinião, mas este não é um evento político."

No meio do público, a estudante de publicidade Laís Fernandes, que veio com o namorado e dois amigos de São José dos Campos, também não quis opinar. "Olha, só falam desse assunto, mas a minha reclamação é outra. Onde é que está o Kaká? Não me diga que ele não vem..."

O jogador não foi. Estrela do evento no ano passado, ele se desligou da Renascer. "O Kaká é uma grande personalidade. Neste ano nós temos alguns jogadores, como o Júlio César, do Corinthians, mas a grande estrela é Jesus", disse Hernandes.