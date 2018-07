Marcha reúne 1.200 mulheres na Rodovia Anhanguera

A caminhada começou na segunda-feira em Campinas, no interior paulista, e será finalizada em São Paulo, no dia 18, com ato de encerramento no Estádio do Pacaembu. Serão dez dias de caminhadas com a realização de atos e atividades formativas no trajeto.

Segundo a concessionária Autoban, o grupo estava ocupando hoje, por volta das 8h30, o acostamento da Rodovia Anhanguera na altura do quilômetro 81, em Valinhos. As manifestantes estão sendo escoltadas por equipes em viaturas da Autoban e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), para garantir a segurança dos membros da Marcha.