Marco Aurélio Mello lança livro em SP Será lançado amanhã, às 18 horas, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o livro Ministro Marco Aurélio Mello: Acórdãos - Comentários e Reflexões. A obra apresenta uma coletânea de seus principais votos no Supremo Tribunal Federal (STF) e uma análise sobre os votos. A coordenação do trabalho foi feita pelo desembargador Francisco Vicente Rossi, do Tribunal de Justiça, e da presidente do Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário (Ibrajs), Eliane Trevisani Moreira.