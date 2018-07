Marco Luque vai filmar longa metragem em 2013 O apresentador e humorista Marco Luque prepara uma surpresa para o ano de 2013: a filmagem de um longa metragem. Ele não divulgou mais informações sobre o filme, mas disse que vai continuar com a sua participação no programa CQC, da Band, e com o quadro humorístico que faz na rádio Mix.