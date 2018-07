Marco Maciel é o interventor no diretório do DEM do DF

Desde o início do escândalo do mensalão no governo de José Roberto Arruda, o DEM tem sofrido um sério desgaste político. Principalmente porque o escândalo passou a ser conhecido por "mensalão do DEM" - levando, assim, a legenda a se igualar ao PT e ao PSDB, citados em esquemas similares.

Para provocar o PT e dizer que não aceita a convivência com envolvidos em escândalos, a direção do DEM decidiu expulsar o então governador Arruda, que se antecipou e deixou o partido. Em seguida, os dirigentes atacaram o deputado Leonardo Prudente, então presidente da Câmara Legislativa. Ele deixou o partido e, em seguida, renunciou à presidência da Câmara.

Com a prisão de Arruda, assumiu o vice Paulo Octávio, até então presidente do DEM local. Pressionado, ele se afastou do cargo, deixando a direção partidária para Adriano.

Mesmo assim, o partido não se contentou. Pressionou-o a sair da legenda. Anteontem, Paulo Octávio renunciou ao DEM e ao governo do DF. Alegou, na carta-renúncia, que uma das causas foi o fato de não contar com o apoio de seu próprio partido.

Com a dissolução do diretório regional, a Executiva Nacional espera reduzir o desgaste que a legenda sofreu nos últimos meses. "A autodissolução teve o objetivo de evitar novos traumas à legenda. Achei menos traumático entregar o pedido", disse Adriano.

O presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), reforçou que todos os filiados ao partido terão de deixar os cargos que têm no governo do DF. "Quem não seguir essa diretriz pode ser advertido, suspenso ou expulso", avisou.