Marcola obtém liminar da Justiça e sai do RDD

O governo paulista pediu a internação de Marcola e mais três presos no RDD sob a acusação de arquitetarem um plano de fuga do presídio, que foi revelado em fevereiro pelo Estado com base em uma investigação do Ministério Público Estadual (MPE). Para a defesa do criminoso, a decisão judicial é "inidônea" porque não demonstra os fatos concretos praticados por Marcola no caso do plano de fuga. "É certo que, em todo o vasto conjunto probatório do insólito plano, não há indícios de ter sido ele ordenado/planejado pelo ora paciente. Não há, reprise-se, uma individualização de sua conduta que justificasse sua inclusão cautelar em Regime Disciplinar Diferenciado", escreveu o desembargador.