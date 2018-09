Marcola recorre ao STF para sair do regime diferenciado Os advogados de Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) ontem, pedindo que ele seja liberado do regime disciplinar diferenciado (RDD). Marcola está preso Penitenciária Presidente Venceslau II, em São Paulo.