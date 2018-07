Marcopolo investe C$116,4 mi em canadense New Flyer

A empresa brasileira vai subscrever 11,1 milhões de novas ações ordinárias a serem emitidas pela New Flyer, equivalentes a 20 por cento do capital da empresa canadense, com sede em Winnipeg e listada da Bolsa de Valores de Toronto. O preço por ação será de 10,5 dólares canadenses.

Na primeira fase da operação, a Marcopolo subscreverá quase 5 milhões de ações da empresa a serem emitidas até 1o de março, no total de 51,7 milhões de dólares canadenses, e o restante será subscrito em uma única parcela em até 12 meses.

A New Flyer tem mais de 2,2 mil funcionários e fechou 2011 com receita líquida de 926 milhões de dólares, e produção de 1,8 mil unidades no ano.

"As empresas assinaram também um memorando de entendimento para explorar oportunidades de cooperação em questões de engenharia, técnicas, de compra e operacionais, com foco na redução dos custos de fabricação e pós-venda de peças da New Flyer", segundo a nota.

Também será avaliada entre elas a entrada dos produtos e tecnologia da Marcopolo no Canadá e nos EUA por meio da New Flyer, assim como a expansão da empresa canadense para outros mercados.

"O investimento está alinhado com a estratégia de crescimento da Marcopolo e marca a entrada definitiva da Companhia nos mercados dos Estados Unidos e Canadá", complementou o documento.

(Por Sérgio Spagnuolo)