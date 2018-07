Marcos fecha o gol e garante o líder

O Palmeiras voltou a jogar mal e voltou a vencer. Diante do Atlético-PR, que briga para fugir das últimas colocações, o líder do Campeonato Brasileiro teve uma atuação sem inspiração, apesar do Palestra Itália lotado, com mais de 23 mil torcedores. Mesmo assim, a equipe, que jogou com seu uniforme azul, venceu, por 2 a 1, e abriu seis pontos do São Paulo, segundo colocado (50 a 44). Marcos, com pelo menos cinco boas defesas, foi o destaque.

O time do Palmeiras esteve órfão no primeiro tempo. Sentiu muito a ausência de Cleiton Xavier na armação das jogadas e só conseguiu chegar ao gol de Galatto por intermédio de chutes de longa distância. Diego Souza, sumido, pouco fez. Vagner Love sofreu marcação individual do zagueiro Manoel e só finalizou aos 24 minutos, mesmo assim de fora da área.

O Atlético-PR levou mais perigo nos primeiros 30 minutos. Marcinho, de longe, assustou Marcos. Paulo Baier, na pequena área, chegou atrasado em um cruzamento.

Quando parecia que o primeiro tempo iria terminar sem gols, um chutão de Danilo - que só jogou porque a diretoria palmeirense aceitou pagar R$ 100 mil ao Atlético-PR, pois o zagueiro está emprestado ao time de Palestra Itália - encontrou Figueroa livre dentro da área paranaense. O ala-direito bateu sem chances para Galatto e abriu o placar. "Temos de ter mais paciência para furar o bloqueio deles. O Atlético marca muito bem", disse Edmílson, no intervalo.

Pois não foi só paciência que faltou ao Palmeiras na etapa final. O Atlético-PR foi o dono do jogo. Em dois minutos, Marcinho teve duas boas chances para empatar, mas fracassou. Paulo Baier poderia fazer o gol, mas um impedimento mal marcado, atrapalhou o time paranaense.

Mas o gol do Atlético estava iminente. Chico, aos 17, desviou a bola vinda do escanteio, que ainda resvalou em Danilo.

A marcação do Atlético-PR impediu qualquer reação do Palmeiras, mas o iluminado Danilo fez o segundo gol, ao também desviar uma cobrança de escanteio de Figueroa: 2 a 1, aos 24.

Os minutos finais foram todos do Atlético, que só não empatou por causa de três grandes defesas de Marcos e por causa de Danilo, que salvou em cima da linha finalização de Paulo Baier. Domingo que vem o Palmeiras pega o Santos. Se mantiver tanta sorte, mais três pontos virão da Vila Belmiro.