Marcos Valério é preso em operação da PF contra extorsão O empresário Marcos Valério foi um dos 17 presos nesta sexta-feira na Operação Avalanche da Polícia Federal contra extorsão, fraudes e corrupção. Marcos Valério foi preso em sua casa, em Belo Horizonte. Segundo seu advogado, Marcelo Leonardo, as prisões não têm nenhuma relação com o mensalão. "São por fraudes fiscais, a princípio envolvendo a cervejaria Itaipava", disse ele, sem dar mais detalhes, porque o inquérito foi instalado em São Paulo. A PF cumpriu mandados de prisão em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Além de Valério, foram presos mais 16 empresários, despachantes, advogados e policiais civis e federais acusados de extorsão com base em informações privilegiadas. Além das prisões, foram apreendidos documentos, HDs e computadores. A PF dará mais informações em entrevista coletiva, às 15 horas, em São Paulo (Reportagem de Marcelo Portela)