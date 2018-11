Maré alta 'engole' carro na Inglaterra

Uma família que estacionou em uma praia no litoral sul da Inglaterra teve seu carro puxado pela maré alta.

Os ocupantes do carro conseguiram escapar ilesos, mas não foram capazes de resgatar o veículo.

O incidente aconteceu em uma praia no balneário de Burnham-on-Sea.

Turistas que pretendem passar as férias em Somerset, no sudoeste da Inglaterra, estão sendo aconselhados a checar o nível da maré antes de viajar.

A maré do litoral desta região da Inglaterra está entre as que mais oscilam no mundo. O carro só foi resgatado depois de 1h30, quando a maré baixou. As autoridades da região dizem que esse tipo de incidente é bastante comum nesta época do ano.

No ano passado, só em uma semana, seis carros foram engolidos pela maré alta.