Marfrig arrenda cinco unidades do Margen Uma semana depois de investir US$ 900 milhões na compra da Seara, a Marfrig Alimentos voltou suas atenções novamente para o mercado de bovinos e arrendou cinco plantas do grupo Margen. Fontes próximas à negociação informam que o arrendamento tem prazo de 70 meses, com opção de compra das unidades. As plantas arrendadas estão localizadas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia. A expectativa é de que a empresa anuncie oficialmente o negócio nos próximos dias.