Marfrig lucra R$25,2 mi no 1o tri; margem Ebitda cai

Mas as margens da empresa no primeiro quarto do ano foram impactadas negativamente pelo câmbio, que afetou os ganhos com as exportações, e pelo crescimento do custo das matérias-primas, especialmente de grãos, informou a empresa nesta segunda-feira.

A companhia teve Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 337,3 milhões de reais no período, ante 319,2 milhões no primeiro trimestre de 2010. Já a margem Ebitda atingiu 6,4 por cento no trimestre, contra 10 por cento no mesmo período do ano passado.

"O efeito adverso que o câmbio trouxe neste primeiro trimestre prejudicou os repasses (de custos) que conseguimos fazer em dólar, mas que na tradução para a moeda brasileira perdeu uma parcela", disse nesta segunda-feira a jornalistas o diretor de Relações com Investidores, Ricardo Florence.

As exportações totalizaram 1,9 bilhão de reais, de uma receita total de 5,25 bilhões de reais --um aumento de 64,3 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, o melhor desempenho em faturamento para primeiros trimestres do Marfrig, segunda companhia nacional no processamento de carnes bovina, de frangos e suína.

"O mercado internacional continua demandado e os repasses continuam sendo feitos", observou a analistas Mayr Bonassi, presidente da Divisão de Aves, Suínos e Industrializados da Marfrig.

Bonassi disse que a companhia considera que os grãos estão ficando um pouco mais baratos, o que pode trazer alguma melhora de margem. "Vamos continuar repassando preços, as margens não serão maravilhosas, mas melhorarão significativamente no segundo trimestre do ano", disse.

"Estamos aumentando muito (a participação de) produto industrializado, e ele tem mais margem, vemos oportunidade de crescimento", completou o presidente da Marfrig, Marcos Molina.

Por volta das 14h30 (horário de Brasília), as ações do Marfrig caíam quase 2 por cento, enquanto o Ibovespa operava praticamente estável. As ações da BRF, concorrente da Marfrig que anunciou forte lucro na sexta-feira, operavam em queda de 0,4 por cento

FATOR CHAVE

Sem considerar a receita advinda da norte-americana Keystone, adquirida em meados do ano passado, o faturamento da empresa teria crescido cerca de 20 por cento, em meio a ganhos de market share nas operações de bovinos Brasil e da Seara, disseram executivos em teleconferência a jornalistas.

A divisão Bovinos Brasil (excluindo couro) apresentou receita líquida de 1,12 bilhão de reais no primeiro trimestre, alta de 61,6 por cento ante o mesmo período de 2010.

As operações de Aves e Suínos Brasil (Nova Seara) apresentaram receita líquida de 1,34 bilhão de reais, crescimento de 13,7 por cento na mesma comparação. Já a divisão internacional de aves e suínos registrou receita líquida de 1,65 bilhão de reais, aumento de 181,3 por cento na mesma comparação, refletindo a incorporação da Keystone e O'Kane.

SEM COMENTÁRIOS SOBRE BRF

A empresa afirmou ainda que as sinergias obtidas após a aquisição da Seara, que somaram 32 milhões de reais no primeiro trimestre, colaboraram para compensar parte dos efeitos do câmbio e dos custos. Os ganhos de sinergia esperados da Keystone só deverão se intensificar a partir de 2013, notaram os diretores.

Além de tirar o melhor das mais recentes aquisições, Molina disse que a empresa focará fortemente em 2011 no crescimento orgânico.

"Internamente, as divisões estão todas preparadas para crescer organicamente", afirmou.

Ele evitou falar sobre novas aquisições, especialmente quando questionado se a empresa teria interesse em marcas da BRF, que eventualmente poderá se desfazer de alguma a pedido dos órgãos de defesa da concorrência no Brasil. "Preferimos não comentar sobre esse assunto", limitou-se a dizer.