Marfrig projeta fluxo de caixa livre de até R$100 mi positivos em 2014

A Marfrig fará uma emissão de 2,150 bilhões de reais em debêntures conversíveis em ações para resgate de debêntures antigas, em uma colocação privada.

"A alteração nas projeções de 2014 reflete o novo cronograma de pagamentos de juros à debenturistas, modificado em função da 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis", disse a empresa em fato relevante.

A Marfrig previa anteriormente um fluxo de caixa negativo de 150 milhões de reais a neutro neste ano. A empresa também previu que a geração de caixa livre alcance de 650 milhões a 850 milhões de reais em 2018.

A empresa estima também que as receitas irão subir para entre 21 bilhões e 23 bilhões de reais neste ano, ante estimativa de 18,5 bilhões de reais em 2013. Além disso, prevê investimentos de 600 milhões de reais no ano.

Para a margem Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), a projeção é que se estabeleça entre 7,5 e 8,5 por cento em 2014, ante expectativa de 7,5 por cento em 2013. Em 2018, a expectativa é de 8,5 a 9,5 por cento.

"Os guidances acima foram calculados a partir da análise do ambiente macroeconômico nos mercados em que a Marfrig atua, bem como de suas próprias perspectivas e projeções", disse a empresa em comunicado.

CUSTOS DA DÍVIDA

Com a emissão de 2,150 bilhões de reais em debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, com prazo de vencimento de três anos, a Marfrig pretende resgatar os títulos da segunda emissão. O BNDESPar, unidade de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), detém mais de 99 por cento destas debêntures.

"A BNDESPar comprometeu-se a migrar a totalidade das debêntures da segunda emissão que hoje detém pelas debêntures da quinta emissão", disse a Marfrig, que convocará assembleia para deliberar o assunto.

Em entrevista à Reuters no final de novembro, o novo presidente da companhia, que assume no início deste ano, Sergio Rial, mencionou o foco em reduzir os custos de dívida, ampliar as margens em suas três unidades e controlar gastos com vendas, gerais e administrativas para retornar a lucratividade.

A Marfrig registrou queda de 60 por cento em seu prejuízo líquido no terceiro trimestre de 2013, de 194 milhões de reais, com a reformulação das operações e venda da unidade de carnes de aves Seara para a rival JBS.

"A alienação da Seara resultou em redução significativa da dívida do grupo, permitindo desenhar uma estratégia de curto e médio prazo com menor risco de execução e com patamares de crescimento muito positivos no longo prazo", disse a empresa em fato relevante nesta sexta-feira.

(Por Juliana Schincariol; Edição de Raquel Stenzel)