Margarinas de Dubai aparecem boiando em Maceió

Eles disseram que as margarinas importadas começaram a aparecer no mar na última terça-feira, mas até a manhã de hoje alguns potes ainda estavam na areia da praia. A maioria foi recolhida por moradores da região, que levaram o produto para casa. Embora a margarina já estivesse com data de validade vencida, os moradores começaram a usá-la para fritar peixes, ovos ou passar no pão para consumo no café da manhã. Apesar do alerta feito pela Vigilância Sanitária, que esteve na praia para recolher potes da margarina para análise, os moradores continuam consumido o produto.

Não se sabe ao certo a quantidade de potes de margarina que apareceram boiando no mar, entre as praias Riacho Doce de Garça Torta - dois dos principais cartões postais de Alagoas. O produto pode ter sido despejado por um navio que passou pela costa do litoral alagoano.