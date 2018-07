Marginais de SP registram 10 quilômetros de lentidão

Quem se dirigia na direção contrária também teve de reduzir a velocidade. No sentido Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros apresentava sete quilômetros de tráfego lento, da Ponte do Socorro até a Ponte do Morumbi, e a Marginal do Tietê registrava quatro quilômetros, entre o Viaduto Aricanduva e o Arco da Sabesp.

No total, a CET calculava 134 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas em São Paulo.

Nas rodovias, o excesso de veículos causou pequenos focos de congestionamento. Motoristas que chegavam a São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes encontravam tráfego lento do quilômetro 15 ao 11 devido ao trânsito intenso das Marginais. Na Rodovia Ayrton Senna, a lentidão se estendia do quilômetro 23 ao 20.