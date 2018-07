Marginais do Tietê e do Pinheiros têm reforço policial Começou hoje, por volta das 6 horas, a nova estratégia de segurança da Polícia Militar (PM) nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, em São Paulo. A medida foi antecipada após uma tentativa de assalto na Marginal do Pinheiros, na semana passada, contra a jornalista Joanna de Assis, de 29 anos.