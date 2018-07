Marginal da BR-101 em Natal é interditada para obras

A intervenção na BR-101, segundo a Semob, abrangerá o Posto Planalto e o Natal Shopping, no bairro da Candelária, no Rio Grande do Norte. Com isso, os veículos e ônibus serão desviados pelas ruas Ataulfo Alves (Posto Planalto), Frei Henrique de Coimbra (Praça dos Eucaliptos), Av. Brancas Dunas (Bairro Latino), onde retomarão a Marginal da BR 101, a partir do supermercado Carrefour.

Durante o período de interdição, dez agentes de trânsito, dez fiscais de transporte e quatro viaturas da Semob vão orientar os motoristas sobre as condições de tráfego na região. "Nesta primeira etapa da obra a intervenção será apenas no domingo, dia 21. Na segunda etapa, prevista para o próximo dia 2 de maio, a intervenção será maior, com previsão de conclusão dos trabalhos em 30 dias", informa Carlos Eugênio, diretor do Departamento de Fiscalização de Trânsito da Semob, por meio de nota.

A intervenção da marginal da BR-101 faz parte da obra de ampliação da infraestrutura de esgotamento sanitário que ampliará a rede coletora de esgotos no Rio Grande do Norte.