Marginal do Pinheiros sofre onda de roubos de notebook

O ponto mais crítico está entre as Pontes do Morumbi e Eusébio Matoso, no sentido Rodovia Castelo Branco. Como não há estatísticas oficiais específicas dessa modalidade de crime, o número de ataques pode ser ainda maior.

O Sindicato dos Taxistas de São Paulo confirma os casos e diz que os motoristas têm até orientado passageiros a não ostentar objetos de valor em congestionamentos. Entre as vítimas estão economistas, engenheiros, analistas de sistemas e administradores de empresa - um de origem suíça e outro americano. Eles foram obrigados a entregar tudo o que tinham. As informações são do Jornal de Tarde.