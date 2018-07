Marginal do Pinheiros tem 12 km de congestionamento Motoristas que seguiam no sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 08, chegaram a enfrentar 12 quilômetros de lentidão, a partir da Avenida Interlagos, por volta das 08h30. Como reflexo, a Avenida dos Bandeirantes também apresentou congestionamento, de três quilômetros, entre a Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.