Marginal do Tietê ainda tem trechos sem iluminação

A Secretaria do Estado de Logística e Transportes informou, no ano passado, que a entrega do sistema de iluminação seria em três etapas: em setembro, outubro e novembro - o que já representaria um atraso de mais de seis meses em relação à inauguração das novas pistas.

Mas os problemas ainda persistem em 2011. Há pelo menos seis trechos da via que estão em completa escuridão: perto do Anhembi, da Ponte da CPTM e da Rodovia dos Bandeirantes, todas no sentido Castelo Branco; e na região da Ponte Velha da Fepasa, do Rio Tamanduateí e do Parque São Jorge, no sentido Ayrton Senna.

Dersa

A Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) afirma que estão iluminados 39 quilômetros da Marginal do Tietê, nos dois sentidos (a extensão total é de 23 km em cada). A empresa ligada ao governo do Estado informa que colocou todos os postes conforme o cronograma inicial e que a culpa pelo atraso é da concessionária de energia, a AES Eletropaulo.

O governo do Estado afirma que a concessionária chegou a ser notificada extrajudicialmente no último dia 14, por causa da falta de iluminação na Marginal do Tietê, Avenida Jacu-Pêssego e no Trecho Sul do Rodoanel. "As instalações de responsabilidade da Dersa foram feitas dentro do cronograma, exceto as que se encontram nas proximidades da ponte estaiada - que dependem da conclusão da obra", explicou a empresa. "Trechos onde as luminárias ainda não foram acesas devem-se ao não atendimento pela concessionária de energia elétrica."

A AES Eletropaulo foi procurada no fim da tarde de ontem, mas informou que não teria tempo hábil para levantar as informações e se pronunciar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.