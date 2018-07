Marginal do Tietê apresenta 10 km de lentidão A Marginal do Rio Tietê acumula mais de 10 km de lentidão no início desta tarde. No sentido Ayrton Senna, são dois pontos: 5,2 km na pista expressa, da Ponte do Limão até a Rua Azurita e 1,4 km na pista local, da Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita. No sentido Castello Branco, há outros dois pontos: 2,5 km na pista local, entre as pontes Bandeiras e Casa Verde e 1,4 km na pista expressa, da Ponte das Bandeiras até as imediações da Ponte Júlio de Mesquita Neto.