Marginal do Tietê é liberada após batida entre caminhões

A pista expressa da Marginal do Tietê, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, foi liberada após três horas de bloqueio, devido a um engavetamento envolvendo seis caminhões, que causou o derramamento de substância inflamável na pista. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trecho foi liberado às 10 horas desta quinta-feira, 5. VEJA TAMBÉM Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Como o trânsito parou São Paulo Por volta das 10h30 o congestionamento ainda era de sete quilômetros, nas duas pistas que seguem para a Rodovia Ayrton Senna. O tráfego também estava complicado no outro sentido da via, chegando a quase 12 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte da Freguesia do Ó e Hospital Vila Maria, e de cerca de cinco quilômetros na pista local, entre as Pontes da Casa Verde e Vila Guilherme.