Marginal do Tietê é liberada após protesto Após três horas de uma manifestação que reuniu cerca de 70 pessoas, as oito pistas da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, foram liberadas na tarde desta sexta-feira, 27. Elas estavam bloqueadas na altura da Ponte Orestes Quércia desde as 13h15.