Marginal do Tietê é liberada após tombamento de carreta A pista expressa da Marginal do Tietê foi totalmente liberada por volta das 13h10 de hoje, após uma carreta tombar, no sentido Rodovia Castelo Branco, espalhando a carga na via. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os reflexos do acidente, que ocorreu por volta das 11 horas próximo à Ponte da Freguesia do Ó, ainda prejudicavam os motoristas. Ninguém ficou ferido. O caminhão foi desvirado e retirado da pista por volta das 13 horas e os agentes da CET terminaram de retirar a carga de entulho logo em seguida. Apesar de a via ter sido liberada, o engarrafamento ia desde o local do acidente até a Ponte Aricanduva, se estendendo por 13,7 quilômetros tanto na via expressa quanto na local. Por volta das 14h30, a cidade de São Paulo apresentava 44 quilômetros de lentidão. De acordo com a CET, o índice marcava 5,3% dos 835 quilômetros de vias monitoradas e estava acima da média para o horário, de 4,8%.