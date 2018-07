Marginal do Tietê é liberada, mas apresenta lentidão A transposição da pista central para a expressa, da Marginal do Tietê, perto da Rodovia Presidente Dutra, foi liberada às 10h15, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo. Mesmo após a liberação, o congestionamento na via chegava a 17 quilômetros na expressa e 10 quilômetros na pista local.