Marginal do Tietê é via mais fiscalizada por radar em SP Com a instalação de mais nove radares fixos na capital paulista, a Marginal do Tietê passou a ser a via mais fiscalizada por esse tipo de equipamento. Dos 55 radares que entraram em funcionamento nas últimas semanas, 6 estão na pista expressa da Marginal - 4 no sentido Ayrton Senna e 2 no sentido Castelo Branco. A Secretaria Municipal de Transportes prevê que até o fim deste mês um total de 59 equipamentos esteja em funcionamento. Para que a fiscalização seja válida, os radares, depois de instalados, precisam passar pela vistoria do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem). Posteriormente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é comunicada e a lista publicada no Diário Oficial. Só a partir daí os radares estão aptos a multar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.