Marginal do Tietê, em SP, permanece congestionada A Marginal do Rio Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, permanecia congestionada na noite deste sábado. Às 19h20 (de Brasília), a fila de engarrafamento atingia 8,4 quilômetros (km) na pista expressa, entre as Pontes da Vila Guilherme e da Freguesia do Ó, e 5,9 km na local, da Vila Guilherme até a Ponte do Limão. O trânsito na via ficou complicado a partir do início da tarde, quando um caminhão quebrou na altura da Ponte Jânio Quadros e dois carros colidiram a 500 metros da ponte anterior, da Vila Guilherme. Por conta do veículo quebrado, a última faixa da direita da pista expressa teve de ser interditada por 40 minutos, até as 16h15. O acidente ocorreu por volta das 15h30. Um rapaz de 23 anos ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Santana. Apesar da liberação das faixas nos dois trechos, a situação continuou ruim em decorrência da curiosidade dos motoristas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), e a lentidão na via chegou a 10 km. Nesta noite, a Marginal do Tietê também apresentava 2,4 km de morosidade na pista local, no sentido Ayrton Senna, entre as Pontes Atílio Fontana e do Piqueri, por conta do excesso de veículos. A Avenida Francisco Matarazzo, no sentido bairro, estava com pontos de parada por 1,6 km, entre as Avenidas Doutor Adolpho Pinto e Pompéia. Em toda a cidade, o índice de congestionamento era de 23 quilômetros.