Marginal do Tietê ganha amanhã viaduto para o Tatuapé

O viaduto de 240 metros de extensão faz parte do futuro Complexo do Tatuapé, que deve ser totalmente inaugurado até novembro deste ano. Além do viaduto, haverá uma ponte que facilitará o acesso dos veículos que vêm da Salim Farah Maluf para a Marginal do Tietê, nos dois sentidos. A inauguração do viaduto deve melhorar o trânsito na região, afetado justamente pelos trabalhos de construção.

A previsão é de que toda a Nova Marginal do Tietê seja entregue até dezembro. Além do Complexo Tatuapé, ainda faltam os Complexos Cruzeiro do Sul e das Bandeiras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.